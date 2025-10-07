Источник: «Спартак» контактировал с Хави, тренер отказался от работы в России

«Спартак» выходил на связь с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, испанский специалист отказался от работы в России. Отмечается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао обсудил вариант смены тренера с ответственными лицами в «Лукойле», которых не устроило отсутствие готовой кандидатуры на замену Деяну Станковичу.

6 октября стало известно, что сербский специалист сохранил пост главного тренера «Спартака». Станкович возглавил московский клуб 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027-го.

Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. После этого тренер не работал. 29 сентября сообщалось, что 45-летний специалист готов возглавить «Манчестер Юнайтед».