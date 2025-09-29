Романо: Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Хави может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 45-летний специалист активно следит за АПЛ и готов начать работать с «красными дьяволами», несмотря на отсутствие еврокубковых матчей.

Последним местом работы Хави была «Барселона». Испанец возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024-го. Под его руководством каталонцы выиграли ла лигу в сезоне-2022/23 и выиграли Суперкубок страны.

До «Барселоны» Хави тренировал катарский «Аль-Садд».