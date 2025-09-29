Романо: Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
Хави может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 45-летний специалист активно следит за АПЛ и готов начать работать с «красными дьяволами», несмотря на отсутствие еврокубковых матчей.
Последним местом работы Хави была «Барселона». Испанец возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024-го. Под его руководством каталонцы выиграли ла лигу в сезоне-2022/23 и выиграли Суперкубок страны.
До «Барселоны» Хави тренировал катарский «Аль-Садд».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-7
|15
|
2
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12-3
|13
|
3
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
4
|Борнмут
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
5
|Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|
6
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
7
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
8
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|
10
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11-8
|8
|
12
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
14
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|6-14
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|- : -
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|
|
Эль-Хаджи Малик Диуф
Вест Хэм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
Новости