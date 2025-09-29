Футбол
29 сентября, 19:52

Романо: Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Сергей Ярошенко

Хави может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 45-летний специалист активно следит за АПЛ и готов начать работать с «красными дьяволами», несмотря на отсутствие еврокубковых матчей.

Последним местом работы Хави была «Барселона». Испанец возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024-го. Под его руководством каталонцы выиграли ла лигу в сезоне-2022/23 и выиграли Суперкубок страны.

До «Барселоны» Хави тренировал катарский «Аль-Садд».

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitry Afanasyev

    В К&Б будет бегать

    30.09.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Круто посмотреть на этот цирк, я в деле

    29.09.2025

  • Daniel8181

    А Хави пусть будет у него на посылках!

    29.09.2025

  • Иньес Андреста

    Хави в Барсе поплыл психологически,какой ему МЮ тогда.

    29.09.2025

  • ValeraK

    Бердыева нужно!

    29.09.2025

  • arno11

    Такой был, но ему не дали поработать даже один сезон. Сейчас вполне достойно работает с Эвертоном.

    29.09.2025

  • zg

    Нечего ему там делать,в МЮ нынче полный беспросвет и чистить надо с головы...

    29.09.2025

  • izorkin

    :grin:

    29.09.2025

  • izorkin

    Не, не хочу, чтобы Гвардиола и Хави играли друг против друга в принципиальном дерби. Где-нибудь в финале ЛЧ — еще куда ни шло. Но не так.

    29.09.2025

  • hottie

    Да что там Хави, сам Мостовой готов возглавить МЮ.

    29.09.2025

  • КубаньКраснодар

    Интересно будет посмотреть,но я думаю такого тренера как сэр Алекс у МЮ уже не будет.

    29.09.2025

  • Diman_madridista

    Он выиграл Примеру с Барсой, побеждал 4:0 на Сантьяго Бернабеу. Не, МЮ не заслуживает такого тренера, это не их уровень

    29.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
    2
    		 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
    3
    		 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    4
    		 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
    5
    		 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
    6
    		 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
    7
    		 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
    8
    		 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
    10
    		 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    11
    		 Челси 6 2 2 2 11-8 8
    12
    		 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
    13
    		 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    14
    		 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
    15
    		 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
    16
    		 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17
    		 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18
    		 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
    19
    		 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    20
    		 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Борнмут – Фулхэм
    		 - : -
    4.10 14:30
    Лидс – Тоттенхэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    Арсенал – Вест Хэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    МЮ – Сандерленд
    		 - : -
    4.10 19:30
    Челси – Ливерпуль
    		 - : -
    5.10 16:00
    Астон Вилла – Бернли
    		 - : -
    5.10 16:00
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    5.10 16:00
    Ньюкасл – Нот. Форест
    		 - : -
    5.10 16:00
    Вулверхэмптон – Брайтон
    		 - : -
    5.10 18:30
    Брентфорд – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Холанн

    Эрлин Холанн

    Манчестер Сити

    		 8
    Джейдон Энтони

    Джейдон Энтони

    Бернли

    		 4
    Антуан Семеньо

    Антуан Семеньо

    Борнмут

    		 4
    П
    Джек Грилиш

    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Гранит Джака

    Гранит Джака

    Сандерленд

    		 3
    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Вест Хэм

    		 3
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава

    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 5 1 1
    Тоте Гомеш

    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 6 1 1
    Тревор Чалоба

    Тревор Чалоба

    Челси

    		 6 1 1
    Вся статистика

