Источник: «Спартак» хочет оставить Романова в новом тренерском штабе

Руководство «Спартака» планирует предоставить тренеру Вадиму Романову место в обновленном штабе, сообщает Metaratings.

47-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Деяна Станковича. Серб покинул команду 11 ноября.

По данным источника, вопрос с Романовым поднимался в ходе переговоров с кандидатами на пост в клубе. Вместе с этим, окончательное решение останется за новым главным тренером команды.

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России.