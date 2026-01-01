Источник: «Спартак» хочет оставить Романова в новом тренерском штабе
Руководство «Спартака» планирует предоставить тренеру Вадиму Романову место в обновленном штабе, сообщает Metaratings.
47-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Деяна Станковича. Серб покинул команду 11 ноября.
По данным источника, вопрос с Романовым поднимался в ходе переговоров с кандидатами на пост в клубе. Вместе с этим, окончательное решение останется за новым главным тренером команды.
После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России.
Источник: Metaratings.ru
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|Динамо – Кр. Советов
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|25.07
|20:45
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