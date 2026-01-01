«Зенит» может сыграть против «Сьона» в ОАЭ или в Катаре в марте 2026 года

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил «СЭ» о желании провести товарищеский матч против «Зенита» в марте 2026 года.

— Мы хотим пригласить «Зенит» к себе. Но из-за политической неопределенности не хотим подливать масла в огонь. И после разговоров с руководством «Зенита» подумали — возможно, лучше дать ситуации сначала устаканиться.

Так что решили встретиться, возможно, в Дубае, возможно, в Катаре. Пока планы на мартовскую паузу на матчи сборных. Мы можем получить приглашение.

Также слышал, что есть договоренность о прекращении военных действий. Тогда мы проведем матч у себя, и все будут довольны, — сказал Константин «СЭ».

В июле 2025-го «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым из ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.