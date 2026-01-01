Мацуев предложил «Спартаку» назначить российского тренера: «Нашим спартаковцам по большому счету шанса-то и не дали»

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном новом тренере «Спартака».

— Мы же видим, когда приезжают зарубежные тренеры, даже может быть очень хорошие тренеры, у которых ничего не получилось. Эмери — потрясающий тренер, который делает фантазические успехи.

Мы видим, что в том числе и сейчас он не сдает обороты. Это же уникально. Но не получилось. Почему? Надо делать какую-то работу над ошибками. Я всегда говорю: мы уже столько раз обжигались, почему не попробовать нашего тренера? Почему не сделать какую-то интересную комбинацию? Нашим спартаковцам по большому счету шанса-то и не дали. Аленичев-то недоработал по большому счету.

Кто-то говорит: да, багаж Аленичева остался Каррере. вот и выиграли. Но это сложно, это демагогия. Но вот так чтобы дать шанс и дать определенный срок с этим подбором игроков... Варианты есть из спартковцев, я не буду их называть, но мы прекрасно понимаем о ком речь. Не получится, значит, не получится. Да, есть вопрос потери репутации. Мы понимаем что будет, если не пойдет в «Спартаке».

Поэтому здесь надо очень тонко все прочувствовать и сделать для этой огромной армии болельщиков, которые обожают свой клуб, чтобы все получилось, — сказал Мацуев «СЭ».

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который 22 декабря возглавил «Црвену Звезду». Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 18 играх.