Вилена: «Я наслаждаюсь футболом в «Краснодаре», все остальное в прошлом!»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.

— Что скажешь о сезоне «Краснодара» прямо сейчас? Тебе нравится тот футбол, в который играет команда?

— Да, мы вышли на хороший отрезок. В начале сезона были трудности, но сейчас я чувствую единство команды и ее желание побеждать. Нам нужно продолжать в том же духе, и на каждую игру выходить как на финал.

— Получаешь ли ты сейчас удовольствие от футбола? Интересно тебе играть в Российской премьер-лиге?

— Конечно, я наслаждаюсь футболом, все остальное в прошлом! Это моя жизнь, моя страсть. В РПЛ мне играть интересно — это сильная лига с серьезными командами.

— Прямо сейчас в верхней части команды расположены очень плотно. Кого считаешь главными конкурентами «Краснодара»?

— Не буду никого выделять. Нам нужно больше думать о собственной игре и исключать свои ошибки. Это лучший подход.

— Что скажешь об игре на месте флангового защитника? Как сам ощущаешь себя в этой роли?

— Я могу играть на этой позиции, хотя все-таки большую часть своей жизни выступал в центре полузащиты. Однако тренеру известно, что и позиция крайнего защитника мне не чужда, и он поставил меня на фланг. Я готов приносить пользу команде в этой роли, никаких проблем. Выкладываюсь на все сто.

— Как думаешь, на что «быки» способны в этом сезоне?

— Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше, — цитирует Вилену официальный сайт клуба.

26-летний голландец перешел в российский клуб в 2019 году и заключил контракт до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Вилена провел 7 матчей в РПЛ и забил два мяча.