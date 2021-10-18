Вилена: «Я наслаждаюсь футболом в «Краснодаре», все остальное в прошлом!»
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.
— Что скажешь о сезоне «Краснодара» прямо сейчас? Тебе нравится тот футбол, в который играет команда?
— Да, мы вышли на хороший отрезок. В начале сезона были трудности, но сейчас я чувствую единство команды и ее желание побеждать. Нам нужно продолжать в том же духе, и на каждую игру выходить как на финал.
— Получаешь ли ты сейчас удовольствие от футбола? Интересно тебе играть в Российской премьер-лиге?
— Конечно, я наслаждаюсь футболом, все остальное в прошлом! Это моя жизнь, моя страсть. В РПЛ мне играть интересно — это сильная лига с серьезными командами.
— Прямо сейчас в верхней части команды расположены очень плотно. Кого считаешь главными конкурентами «Краснодара»?
— Не буду никого выделять. Нам нужно больше думать о собственной игре и исключать свои ошибки. Это лучший подход.
— Что скажешь об игре на месте флангового защитника? Как сам ощущаешь себя в этой роли?
— Я могу играть на этой позиции, хотя все-таки большую часть своей жизни выступал в центре полузащиты. Однако тренеру известно, что и позиция крайнего защитника мне не чужда, и он поставил меня на фланг. Я готов приносить пользу команде в этой роли, никаких проблем. Выкладываюсь на все сто.
— Как думаешь, на что «быки» способны в этом сезоне?
— Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше, — цитирует Вилену официальный сайт клуба.
26-летний голландец перешел в российский клуб в 2019 году и заключил контракт до лета 2024-го.
В нынешнем сезоне Вилена провел 7 матчей в РПЛ и забил два мяча.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=140512
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