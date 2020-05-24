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Источник: «Рубин» продлил контракт с Тарасовым до конца сезона

22:21
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым до конца сезона-2019/20. Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

Предыдущее соглашение с 33-летним российским футболистом действовало до конца мая 2020-го.

21 февраля Тарасов получил травму во время сборов казанской команды в Турции. У хавбека диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив». Полузащитник выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых футболист стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны.

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