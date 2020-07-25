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Источник: «Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»

13:24
Хвича Кварацхелия. Фото Instagram
Хвича Кварацхелия. Фото Instagram
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«Рубин» отказал «Спартаку» в трансфере полузащитника Хвичи Кварацхелии, утверждает РБК. Руководство красно-белых обращалось в казанский клуб по поводу трансфера футболиста. В последнем туре сезона-2019/20 «Спартак» и «Рубин» проводили матч, на котором присутствовали гендиректоры обоих клубов — Шамиль Газизов и Рустем Сайманов.

Газизов поинтересовался у Сайманова о возможности и вариантах по приобретению Кварацхелии. Однако Сайманов объяснил, что клуб не планирует пока расставаться с игроком

Источник, близкий к игроку, и собеседник в «Рубине» также добавили, что игроком продолжает интересоваться клуб бизнесмена Сергея Галицкого «Краснодар», но о серьезных переговорах пока говорить рано.

Кварацхелия провел в сезоне-2019/20 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 передачи.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f1be8149a7947cd04014b51?ruid=NaN

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