Источник: «Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»

«Рубин» отказал «Спартаку» в трансфере полузащитника Хвичи Кварацхелии, утверждает РБК. Руководство красно-белых обращалось в казанский клуб по поводу трансфера футболиста. В последнем туре сезона-2019/20 «Спартак» и «Рубин» проводили матч, на котором присутствовали гендиректоры обоих клубов — Шамиль Газизов и Рустем Сайманов.

Газизов поинтересовался у Сайманова о возможности и вариантах по приобретению Кварацхелии. Однако Сайманов объяснил, что клуб не планирует пока расставаться с игроком

Источник, близкий к игроку, и собеседник в «Рубине» также добавили, что игроком продолжает интересоваться клуб бизнесмена Сергея Галицкого «Краснодар», но о серьезных переговорах пока говорить рано.

Кварацхелия провел в сезоне-2019/20 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 передачи.