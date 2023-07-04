Источник: «Ростов» хочет подписать иранского футболиста Мохеби

«Ростов» хочет подписать иранского вингера клуба «Эстеглал» Мохаммада Мохеби, сообщает Varzesh3.

По данным источника, российский клуб вступил в переговоры с командой из Ирана о подписании игрока и предложил хорошую сумму.

Минувший сезон 24-летний футболист провел в «Санта-Клара» на правах аренды. Он сыграл 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.