Источник: «Ростов» хочет подписать иранского футболиста Мохеби
«Ростов» хочет подписать иранского вингера клуба «Эстеглал» Мохаммада Мохеби, сообщает Varzesh3.
По данным источника, российский клуб вступил в переговоры с командой из Ирана о подписании игрока и предложил хорошую сумму.
Минувший сезон 24-летний футболист провел в «Санта-Клара» на правах аренды. Он сыграл 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Источник: Varzesh3
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