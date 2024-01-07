Чепчугов надеется, что в Россию продолжат приезжать игроки и тренеры из разных стран

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поздравил российских болельщиков с Рождеством.

«Рождество имеет огромную значимость для нашего народа и всей планеты в целом. Его приход ждут в каждом доме. В такие дни хочется верить, что на планете настанет мир. Я надеюсь, что все болельщики РПЛ смогут помириться в Рождество, и у нас не будет больше ссор. Футбол — это самая популярная игра в мире, которая дает радость людям. К нам в страну приезжают футболисты и тренеры из разных стран, чтобы передать свои опыт и знания. Надеюсь, что так и будет дальше, ведь это сделает наш чемпионат только сильнее», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Чепчугов завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за «Енисей», ЦСКА, «Сибирь», «Ригу» и красноярский «Металлург».