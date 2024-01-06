Источник: «Факел» заинтересован в переходе полузащитника «Ростова» Тугарева
«Факел» рассматривает вариант с переходом полузащитника «Ростова» Романа Тугарева, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в случае трансфера игроку придется пойти на сокращение зарплаты, так как воронежский клуб не сможет повторить условия личного контракта 23-летнего игрока с «Ростовом».
В этом сезоне Тугарев провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» действует до 31 декабря 2025 года.
Источник: Metaratings.ru
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Зенит
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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