Источник: «Факел» заинтересован в переходе полузащитника «Ростова» Тугарева

«Факел» рассматривает вариант с переходом полузащитника «Ростова» Романа Тугарева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в случае трансфера игроку придется пойти на сокращение зарплаты, так как воронежский клуб не сможет повторить условия личного контракта 23-летнего игрока с «Ростовом».

В этом сезоне Тугарев провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» действует до 31 декабря 2025 года.