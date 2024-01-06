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Сегодня, 23:02

Источник: «Факел» заинтересован в переходе полузащитника «Ростова» Тугарева

Руслан Минаев
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«Факел» рассматривает вариант с переходом полузащитника «Ростова» Романа Тугарева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в случае трансфера игроку придется пойти на сокращение зарплаты, так как воронежский клуб не сможет повторить условия личного контракта 23-летнего игрока с «Ростовом».

В этом сезоне Тугарев провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Ростовом» действует до 31 декабря 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Роман Тугарев
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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