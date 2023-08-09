Источник: «Реал Сосьедад» интересуется Захаряном

«Реал Сосьедад» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, сообщает Noticias de Gipuzkoa.

По информации источника, сан-себастьянцы попробуют приобрести Захаряна, если не смогут выкупить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. В клубе отмечают качество игры 20-летнего футболиста и его умение отдавать голевые передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСВ», «Лацио» и «Страсбур». «Динамо» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.