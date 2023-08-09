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Тихонов — об участии Карреры в матче легенд: «Где он, а где сборная мира?»

Тихонов прокомментировал приезд Карреры на ретро-матч памяти Ильи Цымбаларя
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» новость о том, что экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера приедет в Россию и примет участие в ретро-матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Собираюсь принять там участие, если пригласят. Приедет Массимо? Болельщикам, наверно, будет приятно. Но, где Каррера, а где сборная мира? Сейчас многих приглашают, но не все могут приехать. Если Каррера будет возглавлять команду, против которой будет играть «Спартак» — это еще одно появление любимца болельщиков клуба. Это нормально», — сказал Тихонов «СЭ».

Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год. В 2016 году он возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в московской команде итальянский специалист был главным тренером АЕКа и «Бари».

Сборную мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.

Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Источник: «Реал Сосьедад» интересуется Захаряном
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 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
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9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
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 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
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