Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» новость о том, что экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера приедет в Россию и примет участие в ретро-матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Собираюсь принять там участие, если пригласят. Приедет Массимо? Болельщикам, наверно, будет приятно. Но, где Каррера, а где сборная мира? Сейчас многих приглашают, но не все могут приехать. Если Каррера будет возглавлять команду, против которой будет играть «Спартак» — это еще одно появление любимца болельщиков клуба. Это нормально», — сказал Тихонов «СЭ».

Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год. В 2016 году он возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в московской команде итальянский специалист был главным тренером АЕКа и «Бари».

Сборную мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.