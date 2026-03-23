Луис Энрике верит в чемпионство «Зенита»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос «СЭ» о шансах команды на чемпионство.

— Чувствую себя хорошо после победы над «Динамо».

— Возможно ли стать чемпионами?

— Да, да и еще раз да!

«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

В этом сезоне РПЛ на счету 25-летнего бразильца 20 матчей, в которых он отметился 3 голами и 3 результативными передачами.