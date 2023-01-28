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Сегодня, 23:24

Источник: «ПСЖ» продолжает искать варианты заполучить Малкома из «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Малкому. Стороны ищут решение проблем связанных с финансовым фэйр-плей, пишет журналист Маттео Моретто.

Прорабатывается вариант покупки, одно еще неизвестно, примет ли данное предложение «Зенит».

Ранее агент нападающего «Зенита» Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Александр Соболев

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