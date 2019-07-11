19:41 | Футбол — РПЛ

Источник: полузащитник "Сампдории" Рамирес близок к переходу в "Спартак"

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"Спартак" близок к приобретению полузащитника "Сампдории" Гастона Рамиреса, утверждает Telenord. 28-летний уругваец не входит в планы нового главного тренера генуэзцев Эусебио Ди Франческо.

"Спартак" готов заплатить 12 миллионов евро за Рамиреса. На игрока также претендует "Краснодар"

В минувшем сезоне Рамирес провел 29 матчей за "Сампдорию", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. 

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