Источник: полузащитник "Сампдории" Рамирес близок к переходу в "Спартак"

"Спартак" близок к приобретению полузащитника "Сампдории" Гастона Рамиреса, утверждает Telenord. 28-летний уругваец не входит в планы нового главного тренера генуэзцев Эусебио Ди Франческо.

"Спартак" готов заплатить 12 миллионов евро за Рамиреса. На игрока также претендует "Краснодар".

В минувшем сезоне Рамирес провел 29 матчей за "Сампдорию", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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