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Источник: полиция задержала болельщика «Спартака» в Москве и увезла в Петербург

22:44
Протокол задержания. Фото "Мутко против"
Протокол задержания. Фото "Мутко против"
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По информации Telegram-канала «Мутко против», за одним из фанатов «Спартака», задержанных на матче 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1), пришли сотрудники полиции. Источник указывает, что болельщика Валерия Бевза по прозвищу «Валера Амиго» везут под конвоем в Санкт-Петербург.

Бевз был задержан в подтрибунном помещении во время матча. По мнению сотрудников МВД, именно он организовал заряды про форварда «Зенита» Артема Дзюбу. В протоколе вместо этих скандирований стоит троеточие. Вскоре после игры на Бевза был составлен протокол и его отпустили — статья не предполагает никакого ареста. Сам фанат с обвинениями не согласен и уверяет, что ничего подобного не кричал.

Сегодня его вызвали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». Когда он подъехал его, уже ждали представители полиции Петербурга, которые забрали его и везут в город. По словам полицейских, Бевз — важный свидетель по уголовному делу о майской драке в Петербурге. Почему его допросить необходимо именно сейчас, сотрудники не поясняют. При этом источник пишет, что фанат в мае не был в Санкт-Петербурге.

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https://web.telegram.org/#/im?p=@offsider

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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