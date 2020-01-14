Источник: Намли близок к переходу в «Колорадо Рэпидз»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли близок к переходу в клуб из МЛС «Колорадо Рэпидз». Стороны ведут активные переговоры, однако пока не достигли соглашения по сделке, утверждает Rapids Republic.

Также ранее сообщалось об интересе к 25-летнему датчанину со стороны казанского «Рубина». «Быки» отпустят полузащитника в аренду в казанский клуб, если по нему не будет более выгодных предложений.

25-летний датчанин перешел в «Краснодар» летом 2019 года из голландского «Зволле» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.