Источник: Гулиев вернулся в общую группу "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев вернулся в общую группу, сообщает телеграм-канал sport_inside. 22-летний хавбек с большой долей вероятности выйдет в стартовом составе на домашний матч 24-го тура премьер-лиги против "Енисея".

Напомним, 11 апреля Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коулу в ходе дорожного инцидента. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину.

Ранее сообщалось, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию