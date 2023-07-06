Барриос вернулся в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прибыл в расположение клуба, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 29-летнего колумбийца рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Барриос сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.