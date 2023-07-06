Клаудиньо: «Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените»
26-летний бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем будущем в петербургской команде, а также сообщил о желании соотечественника Вендела сменить клуб.
«Я отлично провёл отпуск со своей семьей, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.ru.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 15 голов и 13 результативных передач в 88 матчах за команду.
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб разрешил игроку искать новый клуб. Сообщалось, что одним из претендентов на хавбека является «Коринтианс».
Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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