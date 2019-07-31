Источник: Малком 2 августа пройдет медосмотр для "Зенита"

Форварда "Барселоны" Малком 2 августа пройдет медосмотр в "Зените", сообщает Sky Sport Italia. После этого он должен подписать контракт с новым клубом.

По информации источника, стороны договорились о переходе. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.

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