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Сегодня, 18:22

Источник: «Локомотив» пока не дал согласие на продажу Тикнизяна в «Зенит» за 8 миллионов евро

Алина Савинова
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«Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы договориться о сумме за защитника Наира Тикнизяна, информирует Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний футболист близок к переходу в петербургский клуб за 8 миллионов евро.

Как отмечает источник, железнодорожники пока не дали свое согласие на продажу игрока за эту сумму. Стороны будут продолжать обсуждение.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

В январе сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы итальянские и испанские клубы.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-poka-ne-dal-soglasie-na-prodazhu-tiknizyana-v-zenit-za-8-mln-evro-326796/
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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