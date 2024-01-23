В «Пари НН» сообщили о подписании контракта с сыном Андрея Тихонова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ» о подписании контракта с сыном бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова, Михаилом.

«Вы знаете, что недавно мы создали вторую команду. Поэтому мы подписываем игроков не только для основного состава «Пари НН», но и для нашего клуба в ФНЛ. Вероятнее всего, Михаил будет выступать за нашу вторую команду. Но пока он проходит сборы с первой, в ОАЭ. Смотрим на него и тестируем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

25-летний Тихонов являлся свободным агентом. Последним клуба защитника была «Родина», которая разорвала с ним контракт в начале января 2024 года.

«Пари НН» после 18-го тура чемпионата России-2023/24 занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками.

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