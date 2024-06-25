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Источник: «Краснодар» предложил 7 миллионов евро за форварда «Янг Бойз» Элиа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» заинтересован в трансфере нападающего «Янг Бойз» Мешака Элиа, сообщает Legalbet.

По информации источника, «быки» предложили за 26-летнего форварда 7,5 миллиона евро.

Элиа выступает за швейцарский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за команду 44 матча, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

Кроме того, в активе Элиа 8 голов в 43 матчах за сборную ДР Конго. Его контракт с «Янг Бойз» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Янг Бойз
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