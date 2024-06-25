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Божович назвал лучших сербских тренеров в России

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» назвал лучших сербских тренеров в России.

«Кто лучший сербский тренер? Если только после меня, ха-ха. Владимир Ивич провел очень хорошую работу в «Краснодаре». Марко Николич выиграл кубок России с «Локомотивом» — он тоже успешно поработал в России», — сказал Божович «СЭ».

В России специалист работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».

РПЛ
Владимир Ивич
Марко Николич
Миодраг Божович
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