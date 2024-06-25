Генеральный директор «Химок» Оленев: «Скоро подпишем с Глушаковым контракт игрока»
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет соглашение с 37-летним полузащитником Денисом Глушаковым.
«Он приходит к нам полноценным игроком команды. Я уверен, что спортсмен внесет свой вклад в ее результат. В заявке Глушаков будет игроком, но на поле, надеюсь, мы увидим его и в роли наставника для молодых футболистов, ведь на него ориентируются многие. Он должен подсказывать и помогать как старший товарищ. Это и имелось в виду, когда говорили про его роль, как играющего тренера. В тренерский штаб Денис пока что не войдет», — приводит слова Оленева Sport24.
Глушаков является свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Хавбек выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. 17 июня «СЭ» сообщал, что футболист близок к возвращению в команду.
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