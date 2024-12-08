Источник: «Краснодар» не получал предложений от «ПСЖ» по Сперцяну
«ПСЖ» не делал «Краснодару» предложений по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.
По информации источника, переход 24-летнего футболиста в другой клуб в зимнее трансферное окно маловероятен.
В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 1
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|1 : 0
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
Новости