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8 декабря, 23:43

Источник: «Краснодар» не получал предложений от «ПСЖ» по Сперцяну

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» не делал «Краснодару» предложений по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.

По информации источника, переход 24-летнего футболиста в другой клуб в зимнее трансферное окно маловероятен.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
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6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
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