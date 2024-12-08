Источник: «Краснодар» не получал предложений от «ПСЖ» по Сперцяну

«ПСЖ» не делал «Краснодару» предложений по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.

По информации источника, переход 24-летнего футболиста в другой клуб в зимнее трансферное окно маловероятен.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.