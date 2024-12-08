Агент Тюкавина отметил, что целью игрока на 2025 год является завоевание трофея с «Динамо» и переезд в Европу

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, назвал цели футболиста на 2025 год.

«Одна из целей на следующий год — отъезд в европейский чемпионат. Но чтобы не просто уехать, а в хороший клуб. Если будет серьезное предложение, мы уедем. А главная цель — попробовать завоевать трофей с «Динамо», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.