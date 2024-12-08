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Сегодня, 23:04

Агент Тюкавина отметил, что целью игрока на 2025 год является завоевание трофея с «Динамо» и переезд в Европу

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, назвал цели футболиста на 2025 год.

«Одна из целей на следующий год — отъезд в европейский чемпионат. Но чтобы не просто уехать, а в хороший клуб. Если будет серьезное предложение, мы уедем. А главная цель — попробовать завоевать трофей с «Динамо», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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