Источник: «Краснодар» ищет нового центрального защитника

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«Краснодар» находится в поисках игроков на позицию центрального защитника, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб ищет защитника в Южной Америке. Также есть вероятность, что «быки» обратят свое внимание на балканский рынок.

Ранее защитник Жуниор Алонсо заявил, что покинет «Краснодар» этим летом.

По итогам сезона-2022/23 «быки» заняли 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 30 туров.