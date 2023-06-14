«Ростов» продлил контракт с полузащитником Комаровым

Полузащитник Иван Комаров продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба клуба.

Молодой игрок подписал соглашение до конца 2026-го года.

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 12 матчей за главную команду и отдал 3 голевые передачи. В молодежном составе он сыграл в 18 встречах, забил 10 мячей и сделал 3 результативных паса.