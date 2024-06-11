Корнеев: «Даку — это джекпот «Рубина», его можно продать как минимум за 7-8 миллионов евро»

Футбольный функционер Игорь Корнеев предположил, уйдет ли нападающий Мирлинд Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно.

Футболист будет играть за сборную Албании на чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

«Даку — это реальный джекпот спортивного блока «Рубина». Если он проявит себя на Евро, то будет продан за 7-8 млн евро, как минимум. Это была бы прекрасная сделка для «Рубина», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

Даку перешел в «Рубин» летом 2023 года. За казанскую команду 26-летний форвард сыграл 33 матча, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.