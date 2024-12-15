Сергей Жуков оставил пожелание болельщикам ЦСКА на 2025 год

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в комментарии «СЭ» оставил пожелание болельщикам ЦСКА на 2025 год.

«Болельщикам хочу пожелать, чтобы в следующем году команда была для нас таким же большим стимулом, флагом, который мы все вместе несем. Уверен, в том числе с нашей поддержкой у ребят все будет получаться», — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.