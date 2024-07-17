«Ахмат» планирует приобрести еще трех-четырех футболистоы
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о трансферных планах грозненского клуба.
«Мы еще тренируемся в Новогорске. Команда вернется в Грозный 19 июля, тогда и обсудим задачи на сезон. Клуб пополнят два легионера? Все в процессе. Мы планируем приобрести еще трех-четырех футболистов в это трансферное окно. Легионеры или россияне? Не могу ответить на этот вопрос», — сказал Газзаев Metaratings.
«Ахмат» в новом сезоне чемпионата России стартует с домашнего матча против «Краснодара», который состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru
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Ростов – ЦСКА
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