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Андрей Мостовой: «По первым играм ощущение, что «Зенит» хорошо готов к сезону»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ждет от команды тотального доминирования в чемпионате России в предстоящем сезоне.

«Не знаю, как все сложится.. Но надеюсь, добьемся тотальной доминации — мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие «Зенита» — юбилей. Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть все хорошо», — приводят слова Мостового «Известия».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал обладателем Суперкубка и Кубка России, а также чемпионом страны.

Источник: Известия
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Спартак
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 - : -
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