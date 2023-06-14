Источник: Карпукас пока не собирается покидать «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас на данный момент не собирается менять команду, несмотря на интерес от других клубов, сообщает Metaratings.ru.

3 июня агент футболиста Александр Клюев сообщил «СЭ» об интересе к игроку со стороны «Галатасарая».

21-летний полузащитник выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года. В текущем сезоне Карпукас сыграл 35 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.