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Сегодня, 17:51

Агент Карпукаса рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос «СЭ» об интересе к игроку со стороны «Галатасарая».

— Была информация про интерес «Галатасарая» к Артему Карпукасу. Вы даже подтверждали.

— Да, «Галатасарай» выходил, связывался, узнавали, на сколько контракт у Артема. А дальше в принципе, пожалуйста, пусть общаются с руководством «Локомотива».

— Некоторые говорили, что это больше похоже на вброс.

— Мы такими делами не занимаемся. Зачем? Артем достаточно серьезный футболист молодого возраста, и он это доказывает на поле. Он адекватно понимает, что много работы впереди, ставит цели. Он один из лидеров «Локомотива». Естественно, нормальный, амбициозный футболист хочет попробовать свои силы [в другом чемпионате]. Это нормальное желание.

— Помимо «Галатасарая», есть еще предложения?

— Пока больше никто не связывался. Есть еще одно, но пока не могу сказать.

— Но это топ-5 лиг?

— Да, но это шорт-лист. Просто есть определенный интерес, как и к многим молодым ребятам.

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года. В текущем сезоне Карпукас сыграл 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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