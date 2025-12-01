Футбол
1 декабря 2025, 18:10

Колосков — о возвращении пива на стадионы: «Для клубов будет большая польза»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возвращении пива на стадионы.

«Я за то, чтобы пиво вернули. Уже три года об этом говорю: для клубов будет большая польза — будут хорошие рекламные контракты. Пиво надо вернуть на стадионы. Не появятся ли проблемы с буйными фанатами? Какие буйные фанаты!? Фанаты приходят футбол смотреть. Ничего такого не будет», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Свищев сообщил «СЭ», что положительное решение относительно возвращения пива на стадионы принято.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Руслан Ботвенко

Вячеслав Колосков
  • Serg D

    По моему до ОИ-80'люди спокойно проносили пиво в стекле на стадион!!!! За водку и вино менты с дружинниками гоняли, а пивом хоть упейся!

    03.12.2025

  • руслан магомедов

    Еще один проплаченный гандило.Никто с тобой гандило и не спорит конечно Клубы получат бабло. А, еще и детские школы получат. Все получат, особенно ты, утырок.

    02.12.2025

  • Иванова Кира

    Мы подошли к стадиону, нам захотелось пить И пиво с похмелухи мы хотели заглотить На улице по Цельсию плюс тридцать два и пять Ну ща мы выпьем пару литров, на жару нам наплевать А ну-ка, банку, банку, банку, банку подавай А мы её разбили А ну-ка, банку, банку, банку, банку подавай Разбили ёёёё, Колосок Кругом одни бухарики и не на что смотреть Сплошная матерщина, твоя мать и твоя медь Ну, медик у нас много, нынче в секу повезло Одна у нас тревога - сунуть Колоска в очко)))

    01.12.2025

  • Иванова Кира

    Дед, 84 года тебе)) Пей как дед спринт ряженку,будешь от неё дурной)) Думай о вечном и на месте на Ваганьковском погосте...Не о пиве на стадионах думай))

    01.12.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Канешн, польза, не будут прятаться от всех с бутылкой или банкой.. А вместе с болельщиками отметят очередной позор своей команды..

    01.12.2025

  • Filin63

    Спонсор лишним не бывает!

    01.12.2025

