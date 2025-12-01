Колосков — о возвращении пива на стадионы: «Для клубов будет большая польза»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возвращении пива на стадионы.

«Я за то, чтобы пиво вернули. Уже три года об этом говорю: для клубов будет большая польза — будут хорошие рекламные контракты. Пиво надо вернуть на стадионы. Не появятся ли проблемы с буйными фанатами? Какие буйные фанаты!? Фанаты приходят футбол смотреть. Ничего такого не будет», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Свищев сообщил «СЭ», что положительное решение относительно возвращения пива на стадионы принято.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

