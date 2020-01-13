Источник: к Намли проявляет интерес клуб из МЛС

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли попал в сферу интересов одного из клубов из МЛС. Речь идет о клубе «Колорадо Рэпидз».

Стороны уже начали переговоры и «достигли заметного прогресса за последние четыре дня», сообщает в Twitter журналист из Колорадо Джозеф Самельсон.

I'm told #Rapids96 made «significant progress over the last four days» towards acquiring Danish midfielder Younes Namli as a Designated Player. — Joseph Samelson (@jspsam) January 12, 2020

25-летний датчанин перешел в «Краснодар» прошедшим летом из голландского «Зволле». Он принял участие в 18 матчах за российский клуб во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей.