Источник: к Намли проявляет интерес клуб из МЛС
10:55
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли попал в сферу интересов одного из клубов из МЛС. Речь идет о клубе «Колорадо Рэпидз».
Стороны уже начали переговоры и «достигли заметного прогресса за последние четыре дня», сообщает в Twitter журналист из Колорадо Джозеф Самельсон.
I'm told #Rapids96 made «significant progress over the last four days» towards acquiring Danish midfielder Younes Namli as a Designated Player.— Joseph Samelson (@jspsam) January 12, 2020
25-летний датчанин перешел в «Краснодар» прошедшим летом из голландского «Зволле». Он принял участие в 18 матчах за российский клуб во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей.
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