Тикнизян — о травме Тюкавина перед матчем «Динамо»: «На одном футболисте игра не строится»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал повреждение нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

15 марта «Локомотив» на своем поле примет «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Тюка — топ-футболист по меркам нашего футбола, классный нападающий. Честно говоря, очень расстроился, когда узнал, что он получил такую травму. Это, безусловно, потеря для «Динамо». Это один из лидеров в атаке. Но, опять же, посмотрим, что покажет матч. На одном футболисте игра не строится. Незаменимых нет. Будет интересный матч», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».

22-летний форвард получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. 3 марта в «Динамо» сообщили, что у Тюкавина диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.