ЦСКА примет решение по будущему Гайча после кубковых матчей. Игроком интересуется «Индепендьенте»

ЦСКА примет решение по будущему нападающего Адольфо Гайча после двух ближайших кубковых матчей с «Уралом» и «Сочи» соответственно. Об этом есть договоренность между игроком и руководством клуба, пишет журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Интерес к 23-летнему аргентинцу проявляет «Индепендьенте». Но официальных бумаг в клуб пока не поступало.

В нынешнем сезоне в активе форварда 11 матчей за москвичей во всех турнирах, два забитых гола и две результативных передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гайча в 2,5 миллиона евро.