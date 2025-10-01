Мажич ответил на вопрос о конфликте со Станковичем
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем. В минувшем сезоне Станкович на одной из пресс-конференций намекнул на непростые отношения с соотечественником.
— Есть ли у вас конфликт с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем?
— Нет никакого конфликта. С чего вы взяли?
— В прошлом сезоне он сказал: «Один мой соотечественник в судейском корпусе навел на меня прицел». Очевидно, намекая на вас.
— Я не читаю СМИ. Если что-то важное пишут, коллеги информируют меня. У меня к Станковичу большое уважение. Это был классный игрок с большой карьерой. Он выиграл много важных матчей, завоевал много трофеев. Сегодня он главный тренер одного из самых больших российских клубов — как по титулам, так и по количеству болельщиков. А я и мои сотрудники здесь пытаемся организовать одинаковые условия для всех. Я несу ответственность за свое поведение, а тренеры команд — за свое. Это имидж. У меня нет комментариев к его словам... Конфликт? С чего нам конфликтовать?
— Вы с ним вообще знакомы?
— Да, знаком. И с моей, и с его стороны всегда было большое уважение. Но дружба есть дружба, работа есть работа, как я уже говорил. Судьи — наши послы на поле. Станкович тренирует свою команду, а я — свою, команду арбитров. И, повторюсь, мы стремимся создать равные условия и равные критерии для всех. Нельзя, чтобы кто-то вел себя в рамках правил, а кому-то прощались нарушения.
— Вы много говорите о важности имиджа: поведение Станковича и скамейки «Спартака» негативно сказывается на этом аспекте?
— Я обсуждаю имидж судей. Имидж других людей пусть обсуждает кто-то еще. Станкович эмоционален, его манера поведения понятна. Но я не буду ее обсуждать.
В чемпионате России по футболу-2024/25 главный тренер «Спартака» шесть раз был предупрежден арбитрами. Помощники Станковича в минувшем чемпионате заработали в общей сложности десять желтых и две красных карточки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1