Судейство

Сегодня, 21:00

Мажич ответил на вопрос о конфликте со Станковичем

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем. В минувшем сезоне Станкович на одной из пресс-конференций намекнул на непростые отношения с соотечественником.

— Есть ли у вас конфликт с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

— Нет никакого конфликта. С чего вы взяли?

— В прошлом сезоне он сказал: «Один мой соотечественник в судейском корпусе навел на меня прицел». Очевидно, намекая на вас.

— Я не читаю СМИ. Если что-то важное пишут, коллеги информируют меня. У меня к Станковичу большое уважение. Это был классный игрок с большой карьерой. Он выиграл много важных матчей, завоевал много трофеев. Сегодня он главный тренер одного из самых больших российских клубов — как по титулам, так и по количеству болельщиков. А я и мои сотрудники здесь пытаемся организовать одинаковые условия для всех. Я несу ответственность за свое поведение, а тренеры команд — за свое. Это имидж. У меня нет комментариев к его словам... Конфликт? С чего нам конфликтовать?

— Вы с ним вообще знакомы?

— Да, знаком. И с моей, и с его стороны всегда было большое уважение. Но дружба есть дружба, работа есть работа, как я уже говорил. Судьи — наши послы на поле. Станкович тренирует свою команду, а я — свою, команду арбитров. И, повторюсь, мы стремимся создать равные условия и равные критерии для всех. Нельзя, чтобы кто-то вел себя в рамках правил, а кому-то прощались нарушения.

— Вы много говорите о важности имиджа: поведение Станковича и скамейки «Спартака» негативно сказывается на этом аспекте?

— Я обсуждаю имидж судей. Имидж других людей пусть обсуждает кто-то еще. Станкович эмоционален, его манера поведения понятна. Но я не буду ее обсуждать.

В чемпионате России по футболу-2024/25 главный тренер «Спартака» шесть раз был предупрежден арбитрами. Помощники Станковича в минувшем чемпионате заработали в общей сложности десять желтых и две красных карточки.

Первое большое интервью Мажича в России читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
Источник: Хачатурянц ведет переговоры со «Спартаком» и может войти в правление клуба
