РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Глушаков запросил у «Спартака» зарплату 1,5 миллиона евро

10:00
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак», сообщает Telegram-канал Mash. Он запросил контракт на 1,5 миллиона в год.

Глушаков уведомил «Ахмат» о желании уйти в «Спартак» или «Динамо». Бело-голубые пока ему отказали, сейчас хавбек ведет переговоры с бывшей командой.

В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В его составе он стал чемпионом и выиграл Суцперкубок России. За красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир