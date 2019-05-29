Источник: Глушаков хочет 1,5 миллиона евро от "Спартака" за расторжение контракта

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков хочет получить гонорар в размере 1,5 миллиона евро вместо 3 миллионов, которые прописаны в документах за расторжение контракта, утверждает Телеграм-канал Mash.

По информации Mash, Глушаков хочет получить деньги наличными, чтобы не делиться с женой, с которой хавбек разводится. В этом случае 32-летний россиянин сможет не платить алименты бывшей супруге.

В прошедшем сезоне Глушаков провел 25 матчей за "Спартак" и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы расстаться с хавбеком летом.

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