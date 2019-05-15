Источник: Глушаков летом может уйти в "Ростов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в "Ростов", утверждает sport_inside. Капитан красно-белых и руководство клуба с берегов Дона уже провели предварительные переговоры.
Ранее стало известно, что "Спартак" летом может расстаться с Глушаковым, что обусловлено спортивными показателями.
32-летний Глушаков выступает за красно-белых с 2013 года. На его счету 147 матчей и 22 гола.
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Стало известно в каком клубе продолжит карьеру капитан @fcsm_official Денис Глушаков. Подробности https://t.co/DLMr6bQNPt– sport_inside (@sportinside2013) 15 мая 2019 г.
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