Источник: Глушаков летом может уйти в "Ростов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в "Ростов", утверждает sport_inside. Капитан красно-белых и руководство клуба с берегов Дона уже провели предварительные переговоры.

Ранее стало известно, что "Спартак" летом может расстаться с Глушаковым, что обусловлено спортивными показателями.

32-летний Глушаков выступает за красно-белых с 2013 года. На его счету 147 матчей и 22 гола.

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