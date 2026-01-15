«Пари НН» подписал контракт с 18-летним нападающим Соснихиным

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании 18-летнего нападающего Ярослава Соснихина.

Соснихин был в академии нижегородского клуба, где работал под руководством Александра Фоменко, Кирилла Вильцена и Александра Калачева. В 2022 году он перешел в академию «Краснодара». За команды структуры «быков» форвард провел 76 матчей, в которых забил 39 мячей и отдал 12 результативных передач

Соснихин — двукратный победитель Юношеской футбольной лиги, становился лучшим бомбардиром турнира. Он вызывался в юношеские сборные России U-17 и U-16, за которые провел три матча.