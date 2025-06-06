Источник: «Фламенго» предложил «Динамо» 10 миллионов евро за Карраскаля

«Фламенго» ведет переговоры о переходе полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, бразильский клуб предложил за 27-летнего колумбийца 10 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

Карраскаль выступает за московский клуб с 2023 года. Ранее он играл за ЦСКА. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.