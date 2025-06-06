Дуду рассказал, как приехал из отпуска с пятью лишними килограммами веса: «Пришлось платить штраф!»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал о штрафах команды в период работы тренера Валерия Газзаева.

— Ролан Гусев рассказывал, что Газзаев по-особому относился к бразильцам.

— Это правда. Все же мы приехали в чужую страну без близких, друзей... ЦСКА стал нашей семьей! И Газзаев всегда нас поддерживал, понимая, что мы далеко от дома.

— И даже разрешал пораньше уйти в отпуск.

— Да! Опять же, мы весь сезон не видели Бразилию. Когда приходило время возвращаться [из отпуска], хотелось остаться там... Однажды я прилетел в клуб с опозданием и заплатил большой штраф — больше тысячи долларов!

Еще один штраф был за пять лишних килограммов, с которыми я приехал в расположение клуба. Пришлось платить! И садиться на диету. Это единственный раз, когда я так набрал вес. Всегда был профессионалом, понимал, что лишние килограммы — это штрафы, диета и тяжелые тренировки.

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.