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Дуду о знании русского языка: «В основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу!»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал о знании русского языка.

— Общаетесь сейчас с Валерием Газзаевым?

— О, в команде он был для нас как отец! Но из-за языкового барьера сейчас общаться сложно. Если бы я хорошо говорил по-русски, обязательно созвонился бы с Валерием Георгиевичем...

(После этого Дуду переходит на русский.) На самом деле, я немного помню язык: «Привет», «Как дела?», «Все хорошо», «Где магазин?». Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу, ха-ха!

— При этом русский у вас все равно лучше, чем у Марио Фернандеса — за 10 лет в ЦСКА он так и не выучил язык.

— Это не очень хорошо. Когда я приехал в Москву, сразу занялся данным вопросом. Это важно, чтобы общаться с ребятами, быть частью команды. Двадцать лет назад мало кто говорил по-английски, так что я старался учить русский. Такой подход освоил еще во Франции, играя за «Ренн».

В чужой стране нужно знать традиции и выучить базовые фразы. Люди ценят, когда ты говоришь на их языке, и относятся с уважением. Когда ко мне приехал друг из России, я сказал: «Я в твоей стране говорил на русском, теперь твоя очередь учить португальский!»

Дуду.«Когда останавливали полицейские, я звонил знакомому генералу...» Дуду — о России, ЦСКА и премиальных

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.

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Эдуардо Перейра Родригес (Дуду)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Зенит

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Динамо Мх

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П
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Зенит

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