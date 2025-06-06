Дуду о знании русского языка: «В основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу!»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал о знании русского языка.

— Общаетесь сейчас с Валерием Газзаевым?

— О, в команде он был для нас как отец! Но из-за языкового барьера сейчас общаться сложно. Если бы я хорошо говорил по-русски, обязательно созвонился бы с Валерием Георгиевичем...

(После этого Дуду переходит на русский.) На самом деле, я немного помню язык: «Привет», «Как дела?», «Все хорошо», «Где магазин?». Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу, ха-ха!

— При этом русский у вас все равно лучше, чем у Марио Фернандеса — за 10 лет в ЦСКА он так и не выучил язык.

— Это не очень хорошо. Когда я приехал в Москву, сразу занялся данным вопросом. Это важно, чтобы общаться с ребятами, быть частью команды. Двадцать лет назад мало кто говорил по-английски, так что я старался учить русский. Такой подход освоил еще во Франции, играя за «Ренн».

В чужой стране нужно знать традиции и выучить базовые фразы. Люди ценят, когда ты говоришь на их языке, и относятся с уважением. Когда ко мне приехал друг из России, я сказал: «Я в твоей стране говорил на русском, теперь твоя очередь учить португальский!»

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.