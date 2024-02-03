Источник: ФИФА обязала Норманна выплатить 2,9 миллиона евро за разрыв контракта с «Ростовом»

ФИФА обязала полузащитника Матиаса Норманна выплатить «Ростову» 2,9 миллиона евро за досрочное расторжение контракта, сообщает NettavisenSport.

В случае, если 27-летний норвежец не заплатит указанную сумму, то будет дисквалифицирован до тех пор, пока российский клуб не получит деньги. Отмечается, что решение ФИФА не было единогласным, некоторые судьи встали на сторону игрока.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.

22 ноября «Ростов» сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в досрочном безосновательном расторжении контракта.